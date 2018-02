Joãsinho Trinta é internado em hospital do Maranhão O carnavalesco Joãosinho Trinta, de 77 anos, foi é internado no Hospital UDI, em São Luís, no Maranhão, hoje. A assessoria do hospital ainda não divulgou o motivo da internação, nem sequer o estado de saúde do carnavalesco. Em junho último, Joãosinho Trinta ficou internado por quase 40 dias, no mesmo hospital, com pneumonia e insuficiência cardíaca. Joãosinho Trinta já sofreu dois AVCs (acidente vascular cerebral): um em 1997 e outro em 2004. No ano seguinte, ele deixou o comando das escolas de samba do Rio de Janeiro, trabalho que o deixou conhecido.