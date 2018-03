Jobim defende Infraero, mas cobra resultados da estatal O ministro da Defesa, Nelson Jobim, defendeu hoje a Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária (Infraero), mas reforçou a necessidade de a estatal apresentar resultados. "Queremos resultados e a Infraero vai responder com competência", disse Jobim no encerramento do encontro de dirigentes da empresa. Ele falou ainda da necessidade de o sistema brasileiro ligado à aviação ser montado tendo como parâmetro a necessidade dos passageiros. "Essa é a razão pela qual existimos." O ministro lembrou que a Infraero "estava sendo massacrada pela mídia" e por causa do caos aéreo, a empresa virou "alvo de depreciações". "Agora, temos condições de recuperar a imagem", afirmou. De acordo com ele, a Infraero foi "objeto de um conjunto de manipulações durante um certo tempo". Jobim lembrou que o maior problema identificado foi o de autonomia funcional de cada órgão ligado ao setor aéreo. "Agora há uma interação." Ele lembrou que hoje se tem 1.950 movimentos diários nos aeroportos e que esse movimento poderá chegar a 2100. "Não temos condições ainda de responder a essa demanda de crescimento", reconheceu. O ministro explicou que "felizmente, a Infraero já está começando a responder a esse problema com as medidas que vem adotando". Vôo 3054 O ministro se reuniu hoje também com os familiares da vítima do acidente da TAM, em julho do ano passado. Segundo parlamentares que participaram do encontro, Jobim assegurou que até junho o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (Cenipa) terá concluído o relatório sobre as causas do acidente com o Airbus da TAM, que deixou 199 mortos.