Jobim escolheu brigadeiro para Anac, dizem deputados Os deputados Rocha Loures (PMDB-PR) e Efraim Filho (DEM-PB) afirmaram ao saírem do Ministério da Defesa que o ministro Nelson Jobim lhes informou que escolheu o brigadeiro Alemander Pereira Filho para integrar a diretoria da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Os deputados contaram que o brigadeiro, que foi diretor do antigo Departamento de Aviação Civil (DAC), ocupará o lugar do ex-diretor Jorge Luiz Brito Velozo, que pediu demissão no dia 28 de agosto. Loures e Efraim são integrantes de uma subcomissão criada pela CPI do Apagão Aéreo para tratar de propostas de mudanças no marco regulatório da aviação civil.