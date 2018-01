Jobs anuncia afastamento temporário da Apple e nomeia substituto Steve Jobs, presidente-executivo da Apple, anunciou nesta quarta-feira seu afastamento do cargo até o final de junho por razões médicas. Segundo Jobs, na última semana ele soube que seu estado de saúde é mais complexo do que ele imaginava originalmente. Jobs pediu que Tim Cook passe a responder pelas operações da companhia no dia-a-dia. Ele também informou que planeja se manter envolvido em todas as principais decisões estratégicas da empresa enquanto estiver fora.