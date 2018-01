Jobs brinca com notícias sobre sua morte em anúncio de iPods

O lançamento dos novos modelos de iPod nano e Touch pela Apple virou palco para o presidente da empresa, Steve Jobs, brincar com a notícia errada de sua morte, publicada recentemente. Ele iniciou a cerimônia com uma frase de Mark Twain para ironizar os meios de comunicação que, erroneamente, publicaram seu obituário há algumas semanas. Foto: AP "Os relatos sobre a minha morte são extremamente exagerados", diz telão Em 2004, Jobs, que tem 53 anos de idade, afirmou que passou com sucesso por uma cirurgia de remoção de um tipo raro de câncer pancreático. A Bloomberg publicou equivocadamente um obituário de Jobs recentemente, enquanto investidores se mostraram preocupados por meses sobre a saúde do executivo depois que ele apareceu mais magro que de costume no lançamento da última versão do celular iPhone, em San Francisco. Rumores sobre o estado de saúde dele causaram até queda das ações da Apple na bolsa. Jobs apareceu na apresentação magro, mas animado enquanto caminhava pelo palco usando seu tradicional "uniforme": calça jeans e camisa preta de mangas longas. Em um momento, ele caminhou ao lado de uma tela que trazia os dizeres: "Os relatos sobre minha morte são muito exagerados". Foto: Efe As ações da Apple caíam mais 3% durante a apresentação, como normalmente acontece com lançamentos já aguardados de produtos da empresa. A companhia avisou na semana passada que ocorreria um evento misterioso sobre música e o anúncio não trouxe grandes surpresas. A Apple renova todos os modelos do iPod exceto o Shuffle e anunciou o lançamento do iTunes 8, a última versão de sua loja online onde os usuários podem adquirir músicas, programas de TV, filmes e aplicações para o iPhone. Jobs anunciou que a Apple já vendeu 160 milhões de iPods em todo o mundo, desde que o aparelho surgiu em 2001, e que sua fração de mercado chega nos Estados Unidos a 73,4% . Foto: Divulgação Nesta terça-feira, Jobs lançou uma versão mais fina do iPod nano, que custa 149 dólares e tem capacidade de 8 gigabytes de armazenamento. O executivo ainda apresentou uma nova versão do iPod Touch, aparelho que acessa a Internet sem fio, e afirmou que os usuários do iPhone já baixaram mais de 100 milhões de aplicativos de uma nova loja online da empresa. As principais novidades serão no modelo iPod Nano, que será mais fino já fabricado pela empresa, mais comprido e com uma tela curvada na qual as fotos aparecem de forma horizontal quando se vira o aparelho. O novo iPod Nano incorpora novas funções como a possibilidade de criar listas de músicas similares com um clic graças a um novo programa chamado Genius. O novo iPod nano tem uma função que troca de música quando o usuário chacoalha o aparelho. O iPod Touch também ficou mais fino, com tela de 3,5 polegadas, microfone incorporado e inclui jogos online. O preço das novas versões do iPod Touch nos EUA será de US$ 299 para a versão de 16 GB e de US$ 399 para a de 32 GB. Para o iPod Classic as mudanças são menores. A Apple deixará de fabricar o modelo de 160 GB e reduzirá o preço do de 120 GB para US$ 249, o mesmo que custa hoje a versão de 80 GB. Anúncio também contou com um show do cantor Jack Johnson. Foto: AP "Já era esperado, mas acho que vai vender bem na temporada de fim de ano", afirmou Michael Abramsky, analista da RBC Capital Markets. Ele acrescentou que Jobs não pareceu muito diferente desde sua apresentação em junho. A Apple também informou que a emissora de televisão NBC voltou a integrar a loja online de música e vídeos da Apple, a iTunes. Atualizada às 20h30