Joe dá ‘adeus aos cabos’ O videomaker americano Joe Christensen só aprovou o WiMAX em Portland depois de um teste de fogo. O negócio da Blaze, empresa que fundou há um ano, é transmitir eventos ao vivo pela internet, tipo de serviço que exige qualidade de banda. Tinha dificuldade de fazer isso por celular 3G, já que nem todas as regiões da cidades funcionam bem com a tecnologia móvel. Conseguiu com o WiMAX. "Comprei o modem e já não me preocupo com cabos", diz. Um dos últimos eventos transmitidos por Christensen foi a apresentação de um coral adventista. "O que me atraiu foi o preço. Era exatamente o que eu precisava – conexão boa em movimento – pelo mesmo preço de outras tecnologias." Não é a opinião do consultor de TI Stephen Dobie. A teoria dele, que foi encontrado pelo Link usando o computador num shopping de Portland, é que as cidades americanas já têm tantos pontos de Wi-Fi gratuitos que mais um, mesmo que mais veloz e estável, é simplesmente desnecessário. "Estou aqui navegando sem WiMAX."