Jogabilidade simples é trunfo de ‘TriLinea’ Um dos segredos de TriLinea é seu sistema de jogo. O game mistura elementos de RPG com a jogabilidade de um puzzle. O objetivo é simples: o jogador precisa formar três linhas de peças da mesma cor para que elas desapareçam do tabuleiro. As peças, que parecem dominós, têm cores e símbolos diferentes. Esses símbolos são um dos diferenciais de TriLinea. Se o jogador consegue alinhar algumas peças com o mesmo símbolo, ele liberta magias especiais na tela, com resultados surpreendentes. Um tufão pode varrer as peças da tela, destruindo a estratégia de ataque de um oponente. Um meteoro, no melhor estilo Final Fantasy, cai do céu e destroça o tabuleiro, comprometendo algumas peças adversárias. Além das magias de campo, o game permite que se desfira encantamentos contra o oponente. Para isso, o jogo conta com uma barra de magia, ao lado da de vida, que vai se enchendo conforme o jogador elimina peças do tabuleiro. As magias são escolhidas antes do início de cada fase, quando o jogador escolhe os encantamentos e os atribuiu a um dos quatro botões de ação do controle do Xbox 360. São magias de defesa, ataque, ressuscitação e confusão. Essa escolha de magias e o uso estratégico delas é que colocam TriLinea acima dos outros jogos de quebra-cabeças. Outra grande surpresa do game são os gráficos. Mesmo em um estágio preliminar de desenvolvimento, o jogo tem gráficos melhores que muitos jogos comerciais. Os gráficos são tridimensionais e a perspectiva do tabuleiro muda suavemente de acordo com a progressão das partidas. Efeitos de luz e partículas são vistos a todo o momento, mas sem exageros. O único "problema" do jogo é o fator vício. Jogá-lo com outra pessoa é praticamente uma obsessão. Você joga uma vez, joga outra e, quando vê, lá se foram duas horas. Tomara mesmo que o projeto seja concluído, pois diversão desse calibre não aparece todo dia. J.A.