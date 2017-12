Jogador australiano de críquete vai para UTI após bolada na cabeça

O rebatedor de 25 anos foi transferido para a unidade de tratamento intensivo do hospital St Vincent depois da operação, e sua condição não deve ficar clara antes das próximas 24 a 48 horas.

“Estamos todos em estado de choque”, disse o dirigente do críquete australiano James Sutherland aos repórteres em Melbourne, com voz trêmula.

“Tudo que sabemos é que é sério e que ele tem sorte de estar no melhor lugar possível no momento, com especialistas ao seu redor”, completou.

Ligado a um respirador, Hughes foi levado às pressas do estádio Sydney Cricket Ground em coma induzido. Ele caiu sem sentidos ao ser atingido por um bola do lançador Sean Abbott, do New South Wales.

Hughes, que havia sido cogitado para substituir o capitão australiano, Michael Clarke, que está contundido, na partida da semana que vem contra a Índia, marcou 63 'corridas' para o South Australia antes de ser atingido.

Aparentemente atordoado pelo golpe, o jogador canhoto se curvou para a frente e colocou as mãos nos joelhos antes de cair de rosto no campo, quando os jogadores e a equipe médica correram para socorrê-lo.

A partida foi cancelada.

Embora o críquete seja visto como um jogo ameno, os lançadores mais velozes do esporte chegam a enviar a bola a mais de 140 quilômetros por hora, e os rebatedores se defendem com um bastão de madeira de menos de um metro e com cerca de dez centímetros de largura.

A bola de críquete tem o tamanho e o formato aproximados de uma bola de beisebol, mas é mais dura e mais pesada.

Embora os rebatedores usem uniformes com almofadas, é comum receberem golpes dolorosos e perfeitamente válidos dos lançadores, que têm permissão de fazer lançamentos na altura da cabeça. Ocasionalmente as bolas atingem os rebatedores no capacete, que chegam a sangrar, mas a seriedade da lesão de Hughes chocou tanto jogadores quanto comentaristas.

Hughes foi reanimado com respiração boca-a-boca na lateral do campo antes de ser levado ao hospital. Lá, ele passou por exames e foi encaminhado direto para a cirurgia.

(Reportagem adicional de Ian Ransom em Melbourne)