Jogador inglês lança site contra 'aproveitadores'

Um jogador de futebol inglês está lançando um website para ajudar seus colegas a não serem enganados quando solicitarem serviços e produtos.

O zagueiro Andy Taylor, do Middlesbrough, disse ter tido a ideia depois de uma má surpresa com uma empresa que instalou um sistema de som em sua casa.

"Achei uma companhia local no Google. Mas quando eles descobriram que eu era jogador de futebol, todas as opções que me ofereceram eram as mais caras possíveis", afirmou.

Ao contar a experiência a seus companheiros de equipe, Taylor percebeu que eles também se sentiam vítimas de "aproveitadores".

Newsletter Link Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Luxo

"Existem vendedores de carro, por exemplo, que veem os jogadores como uma maneira de ganhar dinheiro fácil", explicou Taylor. "Eles pensam: 'eis aqui um carinha jovem, cheio da grana, então vamos ganhar em cima dele'."

Segundo o jogador, seu site vai reunir empresas que não vão se aproveitar dos futebolistas e que são consideradas "confiáveis".

Todos os 4 mil jogadores profissionais da Grã-Bretanha, inclusive os estrangeiros, vão receber um convite com detalhes para se registrar no site - que será exclusivo para eles.

Taylor financiou o projeto com seus próprios recursos e planeja faturar com anúncios pagos pelas empresas recomendadas.

Já assinaram com o site revendedoras de carros, hotéis, restaurantes, imobiliárias, casas noturnas, joalherias e lojas de luxo.

A página será lançada em 1º de setembro. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.