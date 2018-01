Jogadores de Guitar Hero podem reger orquestra

Você pode ser um malvado roqueiro com um machado graças ao game Guitar Hero da Activision, mas será que você está pronto para assumir uma orquestra?

Dois professores norte-americanos criaram o "maestro virtual", que permite aos jogadores usarem o console Wii da Nintendo para conduzir a Orquestra Sinfônica de Londres, ou pelo menos uma gravação digital em uma tela de plasma de 42 polegadas.

Quem quiser jogar, no entanto, terá que se levantar do sofá e ir a um concerto da Sinfônica. O jogo foi trazido dos Estados Unidos para testes e foi um sucesso nesta semana para pessoas da platéia do centro Barbican de Londres.

Jovens maestros balançavam o controle do console- alguns de forma extravagante e outros mais suaves - para a abertura de Guilherme Tell de Rossini, a Fantástica Sinfonia de Berlioz ou a 5a Sinfonia de Tchaikovsky.

"É muito divertido de usar, mas também legal de ver os outros jogarem", disse Owen Powell, enquanto assistia aos jogadores saltando com a emoção de dirigir uma orquestra.

"Para muitas pessoas, a música clássica está ligada a um antigo salão de concertos", disse Ann Drew, do banco UBS, que patrocina a orquestra. "O projeto pretende trazer uma nova e diferente experiência para assistir concertos".

O jogo ficará na Inglaterra e será apresentado em diversos lugares antes das performance da Orquestra Sinfônica de Londres.

A empresa que criou o "maestro virtual" espera desenvolvê-lo ainda mais. Os patrocinadores, entretanto, afirmaram que não existem planos imediatos para que os aspirantes a Karajan e Gergiev possam jogar em casa com seus próprios consoles.