Jogadores de videogame usam menos drogas e álcool

Ao contrário do que se poderia presumir, pessoas que jogam videogame consomem, por regra geral, menos drogas, álcool e tabaco. O resultado foi mostrado na pesquisa realizada pela Universidade Complutense de Madri e a Associação de Videojogadores e publicado nesta sexta-feira, 14, pelo jornal espanhol El País. O estudo aponta que o ócio dos usuários de videogame parece ser suficientemente gratificantes em si mesmo, de modo que, segundo dados obtidos, os encontros dos amantes de videogame estão isentos da presença de álcool e drogas. Por outro lado, o nível de atenção, destreza e superação pessoal que os videojogadores necessitam constituem um fator importante para distanciar estas substâncias químicas dos videoplayers. Na faixa etária compreendida entre 18 e 24 anos, o número de usuários que consumiram drogas pesadas, como cocaína, é superior nos que não jogam videogame.Neste caso, a diferença ultrapassa os dez pontos. Em relação a outras drogas, como o ecstasy, o consumo declarado pelos jovens não-videojogadores é muito maior do que o declarado por usuários de videogame que pertencem a mesma faixa etária. A partir dos 35 anos, o consumo declarado de ecstasy é nulo entre os que dizem jogar videogame. O mesmo acontece com o consumo de anfetamina, alucinógenos e heroína. Estas são as principais conclusões obtidas a partir de enquetes disponibilizadas na internet, sendo que a mostra final continha 2.070 questionários respondidos.