Jogadores param treino para conhecer jovem levado por programa de TV

O apresentador da Globo e sua equipe de filmagem tiveram acesso a uma área do campo restrita para os profissionais de imprensa que acompanham os preparativos da seleção brasileira no centro de treinamentos em Teresópolis (RJ).

Todos os jogadores participaram do encontro. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol (CBF), a visita do jovem de 17 anos que sofre de artrogripose foi um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari a Luciano Huck para que ele contasse sua história de amor pelo futebol.

Ao final do treino, o zagueiro David Luiz levou uma bola até o rapaz e sentou ao lado dele no gramado. O jovem demonstrou habilidade e fez embaixadinhas.

PARREIRA EM CAMPO

Antes do treino da seleção, o experiente coordenador técnico Carlos Alberto Parreira ajudou o auxiliar Flávio Murtosa a empurrar a baliza e a espalhar cones pelo gramado. Aos 71 anos e com a experiência de seis Copas do Mundo como treinador, é raro ver o ex-treinador atuando em campo nos treinos da seleção brasileira. Seu papel costuma ser mais de bastidores, em conversas com Felipão e com os jogadores.

DIA DE BOLO

O meia Hernanes completou 29 anos nesta quinta-feira. O aniversário do jogador da Inter de Milão será comemorado com um bolo para os jogadores e a comissão técnica. Como "presente" pela data, Hernandes foi escolhio pela CBF para conceder entrevista coletiva para o batalhão de jornalistas que acompanha a seleção brasileira.

(Por Pedro Fonseca; Edição de Alexandre Caverni)