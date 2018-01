Jogar videogame demais pode causar protuberâncias nas mãos

Fãs de videogames, tomem cuidado: segurar o controle com muita força e apertar furiosamente os botões pode causar um problema de pele recentemente descoberto, no qual os pacientes adquirem dolorosas protuberâncias na palma das mãos, disseram cientistas suíços na terça-feira. Chamada de "hidradentite palmar do Playstation", a doença pode gerar lesões dolorosas nas palmas das mãos, similares às encontradas nas solas dos pés de crianças, depois de intensa atividade física. "O agarrar forte e contínuo dos controles, aliado ao repetido apertar dos botões, produz traumas pequenos, mas contínuos, à superfície da palma das mãos", disse Vincent Piguet e colegas da Escola de Medicina e Hospitais de Genebra, cujo artigo foi publicado em um periódico britânico de dermatologia. Um porta-voz da Sony Corp., que fabrica o Playstation, ressaltou que o estudo só avaliou uma pessoa e que a empresa vendeu centenas de milhões de consoles, desde que o produto foi introduzido no mercado, em 1995. "Quaisquer atividades de lazer podem ter más consequências, caso não sigam o bom senso e conselhos de saúde, o que pode ser encontrado nos nossos manuais de instruções", disse David Wilson, porta-voz da Sony. "Não queremos diminuir esta pesquisa e vamos estudar seus resultados com interesse, mas esta é a primeira vez que ouvimos falar de uma reclamação desta natureza", acrescentou. O estudo descreve o caso de uma menina de 12 anos que foi ao hospital de Genebra, reclamando de dor intensa nas mãos, o que teria começado um mês antes. Ela não tinha lesões em nenhuma outra parte do corpo. Depois de a questionarem, os médicos descobriram que, vários dias antes da aparição das lesões, ela começou a jogar Playstation várias horas por dia. Os médicos recomendaram à menina parar de jogar - e ela se recuperou completamente depois de 10 dias.