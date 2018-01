Jogar videogames pode servir como terapia de saúde?

É sabido que os videogames melhoram a coordenação motora, mas será que poderiam ajudar alguém a deixar de fumar ou a perder peso? Inspirados pelo sucesso do Wii Fit, da Nintendo, produtores de videogames estão lançando novos títulos cujo foco é a saúde, como o Allen Carr's Easyway to Stop Smoking, da produtora francesa Ubisoft, para o Nintendo DS, que chega às lojas em novembro.

Mais de 10 milhões de fumantes em todo o mundo já recorreram aos livros, DVDs ou clínicas Easyway, de Allen Carr, para deixar de fumar, mas agora os fumantes interessados em derrotar o hábito poderão fazê-lo jogando 14 mini-jogos.

Os jogos, criados pelo estúdio da Ubisoft em Quebec e pela equipe de Allen Carr, se concentram nos motivos pelos quais as pessoas fumam, e não nos motivos pelos quais não deveriam fumar.

"Cada jogo foi criado para ser muito acessível, usando apenas a caneta acionadora do Nintendo DS, de modo que uma pessoa que não conheça bem os videogames pode começar a se divertir de imediato," disse Denis Dore, produtor do jogo.

"Não estamos falando aqui sobre um jogo que permitirá que você ganhe recompensas virtuais, mas sim sobre um título que efetivamente ajudará o usuário a deixar de fumar," afirmou.

Robin Hayley, presidente-executivo da Allen Carr Easyway International, disse que pesquisas demonstraram que as pessoas absorvem melhor as informações quanto estão envolvidas de forma ativa e direta em um processo de aprendizado.

Além disso, o jogo poderia atrair fumantes mais jovens, que se sentiriam menos inclinados a visitar clínicas ou ler livros como forma de deixar o hábito; que os jogos sejam destinados ao Nintendo DS também os torna portáteis.

"Alguns jogos explicam e ilustram esses pontos melhor do seria possível em um livro, usando sentidos como o tato e a visão", disse Hayley.

A Ubisoft também ajudará quem deseja perder peso, a partir da metade do ano, com o My Weight Loss Coach, para o Nintendo DS, que está chegando às lojas.

Caso o jogador caminhe o bastante, o jogo o informará de que quando tiver caminhado distância semelhante ao comprimento da Muralha da China.