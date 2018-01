Jogava videogame enquanto... guiava um ônibus Pessoas que jogam games em horário de expediente são um problema para empresários no mundo todo, mas um profissional na cidade de Lancashire, na Inglaterra, rompeu todos os limites: ele estava jogando PSP num ônibus em movimento. O problema? Ele era o motorista. As fitas de vigilância do circuito interno de TV dentro do ônibus confirmaram o que era um espanto para muitos: ele estava jogando em seu PSP, o videogame portátil da Sony, durante as viagens que fazia. Alguns passageiros deram queixa ao identificar que ele estava jogando a versão portátil de Grand Theft Auto (em que o protagonista é um bandido em ascensão no submundo). "Dava para ouvir os gritos dos personagens sendo mortos dentro do ônibus", comentou um passageiro ao jornal britânico The Daily Record. O motorista, cujo nome não foi divulgado, foi demitido e ainda está sujeito a sanções como o pagamento de multas por dirigir de forma imprudente.