Jogo baseado em "Cães de Aluguel" é proibido na Nova Zelândia As autoridades da Nova Zelândia proibiram a comercialização do videogame "Reservoir Dogs", baseado no filme "Cães de Aluguel", de Quentin Tarantino, devido a seus "extremos níveis" de violência. "O jogo incentiva os jogadores a desenvolver, em alguns casos em câmera lenta, as mais extremas formas de violência e brutalidade com propósitos de entretenimento", diz o comunicado do Escritório de Classificação de Filmes e Literatura, divulgado hoje pela imprensa local. No jogo, da produtora Blitz Games, os jogadores controlam seis personagens que devem matar o maior número possível de policiais. Também podem bater, matar e torturar reféns, queimando seus olhos com cigarros ou mutilando seus dedos com um cortador de charutos. O jogo conta ainda com seqüências de tiro em câmera lenta, segundo a estética pós-Matrix em cenas de ação. "É um dos jogos mais violentos e cruelmente sádicos", declarou o diretor do Escritório de censura, Bill Hasting. O videogame também foi proibido na Austrália.