Jogo coreano tenta atrair ocidentais para basquete virtual Os jogos online para múltiplos jogadores, conhecidos como MMOs, são considerados em larga medida como domínio reservado aos nerds e adeptos da fantasia. São essas as pessoas que transformaram títulos como "World of Warcraft", um jogo de feitiçaria e luta da Vivendi, em fenômeno mundial, com mais de oito milhões de assinantes pagantes. A Vivendi espera agora que esses mesmos entusiastas dos videogames possam ser convencidos a abandonar suas espadas e escudos ilusórios e adotar o basquete virtual, em um novo título que pode mudar a maneira pela qual as pessoas definem o gênero MMO. No jogo "Free Style Basketball", os jogadores poderão personalizar a aparência e estilo de seus personagens, alterando mesmo detalhes pequenos como peças de roupa. Mas em lugar de sair pelo mundo à caça de dragões, os jogadores se reunirão em um imenso playground online onde poderão desafiar outras pessoas para partidas de basquete, jogadas em uma quadra que simula o basquete urbano. O jogo foi desenvolvido na Coréia do Sul, onde videogames online são uma forma de vida e cibercafés são onipresentes. "Freestyle" foi lançado no país no final de 2005, e no momento tem 32 milhões de usuários registrados na Coréia do Sul, Japão, Taiwan, Filipinas e China. "As pessoas tentaram trazer outros tipos de jogo online do mercado asiático", disse Leo Olebe, o gerente de marca do jogo. "Mas nem todo jogo tem aquele ingrediente especial, como é o caso deste." Olebe diz que "Freestyle" será o primeiro MMO de esportes a explorar o mercado norte-americano, quando for oficialmente lançado, em maio. Um teste aberto do jogo começará em abril, para o qual os interessados podem se registrar neste site. Os jogos de esportes são tipicamente dirigidos aos usuários de consoles de videogames, que catapultaram séries como "Madden NFL", da Electronic Arts, a milhões de unidades vendidas. Devido ao imenso sucesso do console Wii, da Nintendo, e seu controlador sensível a movimentos, parece que relegar os jogadores ao uso de um teclado e mouse poderia ser uma estratégia datada. Mas Olebe diz que isso não será problema graças ao esquema simples de controle do jogo. "O jogo é fácil de aprender, e deixará as pessoas viciadas", afirmou.