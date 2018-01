Jogo europeu alerta crianças para abusos na internet

O Conselho da Europa (COE), uma instituição européia que promove a democracia e os direitos humanos, lançou nesta terça-feira um jogo online destinado a educar crianças com idades entre sete e dez anos sobre os riscos de sofrer abusos na internet. Para o COE, a iniciativa "é um passo fundamental nos esforços para reduzir o aliciamento de crianças por exploradores via internet". "As crianças precisam aprender a reconhecer e a reagir responsavelmente a situações potencialmente perigosas, que podem levar ao aliciamento e abuso sexual", afirma em um comunicado. A página inicial do jogo alerta que, "além de suas numerosas vantagens, a internet também comporta riscos potenciais para as crianças, já que uma parte de seu conteúdo é ilegal ou pode atentar contra os direitos e a dignidade humana." Uma das situações mais comuns, segundo a instituição, é quando um pedófilo entra em uma sala de bate-papo, se faz passar por um adolescente da mesma idade do jovem que pretende aliciar e logo inicia conversas de caráter sexual. Muitas vezes, o adulto propõe um encontro e tenta induzir o jovem a lhe enviar fotos sensuais. Conselhos Chamado "Wild Web Woods" (Bosques Selvagens da Rede, em tradução livre), o jogo é baseado em contos populares e no Manual de Conhecimentos da Internet, uma cartilha elaborada pelo COE com conselhos práticos para que pais e professores orientem as crianças sobre os cuidados que devem ter no uso da rede mundial. O objetivo de cada partida é chegar à E-Cidade, mas para isso o jogador deve driblar os perigos que aparecem no Bosque WWW com a ajuda das moedas da Informação, Privacidade, Segurança e Consciência. "O caminho à cidade encantada apresenta às crianças regras básicas de segurança na internet, além de noções de direitos humanos e respeito pelos demais", explica o COE. A instituição pretende ainda incluir no jogo conceitos sobre direitos da infância, democracia e justiça. O jogo foi apresentado pela primeira vez em inglês no final de 2007 e agora ganha dimensão internacional em 14 idiomas, entre eles o português. Seu lançamento coincide com o Dia da Internet Mais Segura, celebrado nesta terça-feira por 100 organizações de mais de 50 países, entre elas o COE, a maior instituição européia de defesa dos direitos humanos e promoção da democracia, com 47 países membros - quase a totalidade da Europa. Segundo Cathie Burton, coordenadora da equipe de campanhas do COE, "é muito difícil conseguir dados para elaborar estatísticas sobre abusos de crianças pela internet". De acordo com o Unicef, aproximadamente 2 milhões de crianças são "utilizadas na indústria do sexo" cada ano e mais de 1 milhão de imagens de entre 10 mil e 20 mil crianças abusadas sexualmente circulam atualmente na internet. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.