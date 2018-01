Jogo intenso demanda o uso de controles especiais A dificuldade de uso dos controles dos videogames desanima muitos jogadores a encarar o desafio de SFIV (Street Fighter IV) em casa. Como utiliza seis botões de ataque o tempo todo – botões que precisam ser apertados em cadência ou pelo menos dois ao mesmo tempo para dar agarrões e golpes – a esmagadora maioria dos jogadores sente muita dificuldade em acionar os comandos usando os dedos médios e indicadores. Por conta disso, foram lançados vários controles especiais feitos para serem usados apenas com o game. O mais barato – pode ser encontrado no Brasil por R$ 140, em média – é um controle que utiliza apenas o direcional digital (em forma de cruz), deixando de fora as alavancas analógicas. Os seis botões ficam alinhados na superfície do aparelho, deixando apenas dois botões ao alcance dos indicadores, que servem como atalho para deflagrar golpes especiais que demandam o uso de três botões simultaneamente. Normalmente, esse tipo de controle é conectado via USB nos videogames. A grande vantagem é que esse mesmo controle pode servir para games de luta no PC, como o próprio SFIV, que será lançado em alguns meses para a plataforma. Outra opção bastante interessante é utilizar controles de fliperama adaptados para os consoles de última geração. No exterior foram lançados vários, mas por conta da febre que SFIV causou, os preços, que originalmente não passavam de US$ 150, podem chegar a estratosféricos US$ 600. No Brasil, é possível encontrar bons controles de fliperama adaptados por R$ 150. Na região da Santa Ifigênia existem muitos à venda. O melhor: como utilizam botões e alavancas próprios para os rigores do intenso uso comercial, os controles duram muito. J.A.