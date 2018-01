Jogo online chinês cobra sangue real de jogadores expulsos Jogadores terão de, literalmente, dar o sangue em um game chinês. É que o um jogo online daquele país, depois de expulsar vários jogadores por trapaça, decidiu que só vai aceitar de volta aqueles que doarem meio litro de seu sangue, não virtual, e sim real, segundo confirmaram representantes da empresa. No que pareceria à primeira vista uma espécie de sacrifício ritual, a empresa Moliyo, administradora do jogo na China e autora da iniciativa, explica que o sangue será doado num centro médico, para uso em hospitais. O jogo em questão, popular também em outros países, se chama Cabal, e pode ser visto no site do game. É ambientado no setor da fantasia heróica, com guerreiros, monstros e magia. O "tributo" começará a ser pago nesta quarta-feira. Os jogadores que participem da iniciativa, indo ao centro de doação e mostrando mais tarde a prova de sua boa ação, serão readmitidos no jogo três dias depois. "Com esta atividade, queremos é incentivar o amor pela sociedade", explicou um representante da Moliyo. A empresa administra em território chinês jogos como "Cabal" e "Tales of Pirates". Os últimos meses registraram uma expulsão em massa de jogadores chineses. Mais de 120 mil perderam o direito de participar dos jogos. Alguns deles usaram software ilegal para acelerar os movimentos do jogo e assim adquirir vantagens. A empresa explicou que, com as expulsões, queria garantir justiça e igualdade para todos os jogadores. Na China existe um grande déficit de sangue nos hospitais, devido a crenças tradicionais de que a doação é prejudicial à saúde. Além disso, os casos de infecção do vírus HIV em centros médicos de doação na década passada assustam doadores em potencial. Na China, a indústria de jogos na internet aumentou 73% no ano passado e movimentou US$ 840 milhões. Os jogos da internet chegaram às manchetes dos jornais em casos como o de um jogador que assassinou outro em Xangai, para se vingar do roubo de uma arma virtual, há dois anos.