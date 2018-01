Jogo online permite criação de campanhas virtuais Jogo com temática de ficção científica libera ferramentas para que os usuários façam campanhas dentro do universo virtual O game Project Entropia é um entre vários MOGs (Massive Online Games), RPGs com temática futurista, onde centenas de jogadores interagem em mundos virtuais tridimensionais. E agora, quem quiser, poderá atingir este público com campanhas publicitárias veiculadas dentro do ambiente do game. É que a sueca MindArk, criadora do game, há uma ferramenta que permite aos usuários veicular anúncios que são veiculados em outdoors dentro no mundo do game. No sistema, o interessado faz uma apresentação em slides, que depois podem ser colocados, de forma paga, para os demais jogadores. Até o momento, as únicas campanhas veiculadas promoveram apenas eventos dentro do próprio jogo, como competições multiplayer. Em outro jogo que explora o princípio de mundos virtuais, o Second Life, os jogadores podem criar livremente qualquer tipo de estrutura, inclusive campanhas publicitárias. A MindArk também anunciou um acordo de colaboração com a Massive, empresa norte-americana especializadas em veicular anúncios dentro de jogos e que conta com clientes como Coca Cola e Warner, e que poderão aparecer também para os usuários de Project Entropia, game que tem mais de 400 mil usuários registrados. Cartão virtual Além de representar a mais nova fronteira para os publicitários, Project Entropia anunciou uma parceria com a rede de serviços de caixas eletrônicos Versatel, por meio do qual os jogadores poderão converter o dinheiro ganho dentro do ambiente virtual (PEDs - Project Entropia dollars) em dinheiro corrente. No game, os jogadores podem assumir diversas funções como construtores, caçadores e outras atividades, sendo remunerados em alguns casos. Além disso, donos de edificações podem realizar eventos e sediar outras transações entre os jogadores. As atividades também são uma fonte de recursos para a mantenedora do game, a MindArk. É que conforme os equipamentos são usados no jogo, é preciso trocá-los por novos, o que é feito mediante pagamentos em dinheiro. Do mundo real. "Nós estamos fazendo a ponte entre o mundo virtual e o mundo real", afirmou Jan Welter, criador do game Project Entropia. De acordo com dados da empresa, mais de US$ 165 milhões foram movimentados dentro do ambiente do game. No ano passado, um jogador comprou um resort espacial dentro do game por US$ 100 mil. Jon Jacobs, conhecido como ´Neverdie´, venceu um leilão com milhares de jogadores e poderá cobrar impostos por mineração e caça no asteróide Paradise V, onde será o resort espacial.