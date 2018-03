Jogo para iPhone que estimula agressão a bebês sai do mercado

Um jogo para o iPhone da Apple chamado "Baby Shaker" foi retirado do mercado na Inglaterra depois de protestos de associações de pais, segundo o jornal britânico 'The Guardian'. O game encoraja pessoas a calarem bebês chacoalhando-os. O game traz o desenho de um bebê com a descrição " No avião, no ônibus, no cinema. Os bebês estão em todos os lugares indesejáveis. Eles sempre distraem você do trabalho com seu choro incessante. Antes do Baby Shaker, você não podia fazer nada. Veja agora quanto dura esse choro adorável quando você descobre um jeito de calar o bebê". Conforme o usuário chacoalha o celular, letras 'x' vermelhas aparecem sobre os olhos do bebê. O aplicativo foi desenvolvido por uma empresa chamada Sikilasoft e começou a ser vendido na loja virtual da Apple na segunda-feira. No entanto, críticas negativas em sites em blogs apontaram o comportamento perigoso que o jogo estimula. A Apple monitora todos os aplicativos e jogos comercializados pela empresa, mas tem relaxado algumas das regras. Desde o início das vendas, no ano passado, 1 bilhão de aplicativos foram baixados.