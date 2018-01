Jogos alavancam audiência do Sonora Se nos Estados Unidos pesquisas demonstram como as músicas presentes na série Guitar Hero e Rock Band ajudam na venda de canções digitais de artistas presentes no jogo, fica difícil afirmar se a mesma "força" acontece com os serviços brasileiros de comércio de músicas pela internet. Afinal, na rede tupiniquim impera o troca-troca ilegal de faixas pela web, certo? Não exatamente. Segundo Benni Goldemberg, gerente de produtos do Terra Sonora (www.terra.com.br/sonora), serviço que permite a compra de músicas virtuais no Brasil, a procura dos assinantes do site pelas músicas dos dois games musicais é bem grande. Tanto que o Sonora cria pastas com todas as músicas do jogo, tipo coletâneas. "Para as bandas mais desconhecidas, o jogo é muito bom. Graças ao Guitar Hero 3 uma música do Velvet Revolver é hoje a 31º mais ouvida do Sonora. Na pasta do jogo, é a quarta." Para Goldemberg, a curiosidade do fã do game o leva a buscar mais material desses artistas. "Outro destaque é que esses jogos chamam para o site um público que não tem o hábito de comprar faixas na internet de forma organizada e legal: o jovem." O Sonora tem um plano para assinantes: por R$ 9,90 por mês, pode-se ouvir na íntegra todo o acervo musical da página (mais de 500 mil músicas, segundo o serviço). Embora represente um mercado pequeno no País, as receitas com música digital no Brasil apresentaram no ano passado um aumento de 185% em relação a 2006. Estima-se também que 8% do faturamento total do mercado brasileiro de música em 2007 tenha vindo das vendas digitais. Há dois anos esse percentual foi de 2% (dados esses da Associação Brasileira dos Produtores de Disco, a ABPD).G.M.