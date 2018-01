Jogos clássicos do Wii custarão R$ 10 Quando a Nintendo anunciou que o até então chamado Revolution seria chamado oficialmente de Wii, muitos usuários chiaram com o que parecia uma escolha infeliz de marca: o nome, que simbolizava o ´we´ (nós, em inglês) também podia ser entendido como o ato de urinar, em inglês. Piadas chulas à parte, a verdade é que o novo nome, anunciado às vésperas da E3, foi uma excelente jogada de marketing, já que gerou uma grande cobertura sobre o console quando as atenções estavam voltadas para o concorrene PlayStation 3. O resultado? O jogo foi o principal destaque na feira, que aconteceu nos EUA em abril, graças também ao sucesso de seu joystick sensível a movimentos, que abria a possibilidade de um elevado nível de interatividade nos jogos. Curioso é, também, que o desempenho gráfico mais elevado que seu antecessor, o GameCube, não é a principal preocupação da Nintendo, tanto é que a o videogame deve apresentar imagens com nível de detalhe abaixo dos concorrentes Xbox 360, da Microsoft (o único que já está disponível no mercado) e o PlayStation 3, da Sony. "O destaque do Wii será a jogabilidade, a diversão", afirmou o presidente da Nintendo, Satoru Iwata. Deixando o foco na diversão, o Nintendo Wii deve contar com novos títulos e velhos também: os games clássicos devem ajudar na briga pela preferência dos jogadores. Jogos, jogos, jogos... Além da interatividade de seu controle, que poderá controlar armas, raquetes de tênis, espadas e outros acessórios, o Wii também poderá rodar jogos de todas as plataformas anteriores da Nintendo, o que inclui centenas de jogos do GameCube, Super Nes e até do Nintendinho de 8 bits. E os fãs dos jogos antigos não gastarão tanto assim para curtir títulos hoje tidos como ´clássicos´: os games, que poderão ser baixados pela internet, deverão custar entre 500 e 1000 ienes, algo como entre R$ 10 e R$ 20. É uma boa novidade. Embora houvesse saída melhor, do ponto de vista do usuário. Ao longo do desenvolvimento do então ´Revolution´, a Nintendo chegou a cogitar fornecer todos os seus jogos de consoles anteriores gratuitamente pela internet, no que seria um serviço por assinatura. Mesmo assim, a venda dos jogos antigos é uma forma inteligente de conseguir algum lucro sobre um acervo latente, já que ninguém costuma investir em títulos para consoles que saíram de fabricação, e que só aparecem de quando em quando como versões para emuladores em computadores pessoais. Integração Contudo, embora o lançamento do Wii está previsto para o final do ano, e seu preço deve ficar em torno de US$ 225, ainda existem vários pontos nebulosos sobre o console. As informações divulgadas até o momento prevêem uma forte integração entre o Wii e o Nintendo DS, um videogame portátil com tela sensível ao toque. As possibilidades incluem o usuário poder baixar versões demo de games do DS pela internet, através do Wii, ou então, no futuro, poder exibir na TV da sala os games que o usuário estiver jogando no portátil. E, para finalizar, a Nintendo mostra com o Wii que aprendeu uma dura lição com as limitações do console antecessor, o GameCube: é a primeira vez que a empresa aposta na conexão online em um videgame. O GameCube, por sua vez, só permitia partidas com vários jogadores se os donos dos videogames colocassem dois aparelhos lado a lado, conectados por um cabo. Também pesou contra ele o fato de usar mini-DVDs para armazenar os games, como estratégia antipirataria, enquanto os concorrentes Xbox e o PlayStation 2 rodavam também CDs e DVDs, servindo como centrais de entretenimento além de videogames. Detalhe: os dois já exploravam a interação de jogos multiplayer pela internet. Coisa que a Nintendo quer, hoje, explorar de todas as formas possíveis, mesmo com a venda de jogos da era do bit lascado.