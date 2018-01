Jogos de música conduzem revolução nos videogames

As vendas recordes de jogos de computador e videogames no primeiro semestre tiveram grande ajuda de Grand Theft Auto IV, da Rockstar Games, e do Guitar Hero III, da Activision. Apresentados na feira E3, realizada entre 16 e 18 de julho em Los Angeles, novos jogos musicais que serão lançados até o fim do ano prometem dar mais força para as vendas do setor, segundo informa a Billboard. Entre eles estão Rock Revolution, da Konami, Rock Band 2, da Harmonix/MTV/Electronic Arts, Guitar Hero: World Tour, da Activision/Red Octane, Saints Row 2 da THQ e Madden NFL '09 da EA. As vendas de hardware, software e acessórios de videogames nos Estados Unidos até o fim de junho totalizaram US$ 8,27 bilhões, 36% a mais que os US$ 6,1 bilhões contabilizados no mesmo período do ano passado, segundo o NPD Group, que acompanha as vendas no varejo. As vendas de jogos bateram os US$ 4,3 bilhões, 49% a mais ante os US$ 2,9 bilhões do ano anterior, numa venda recorde de 107,6 milhões de unidades. O volume corresponde a um aumento de 25% contra as 85,9 milhões de unidades vendidas um ano antes. Num dos maiores anúncios da E3, a Konami afirmou que deu início a uma parceria com a banda de rock Linkin Park pela qual o Rock Revolution, mais nova franquia no mercado de jogos musicais, será o game oficial da turnê Projekt Revolution do grupo. Em cada parada da turnê, a Konami irá preparar demonstrações que irão apresentar o Rock Revolution, bem como versões demos de Dance Dance Revolution e Karaoke Revolution American Idol Presents Encore, afirmou o diretor de marketing da Konami, Rozita Tolouey. O single Given Up, da banda, é uma das 40 canções apresentadas em Rock Revolution, um jogo que apresenta vários instrumentos e que concorrerá diretamente com as franquias Guitar Hero e Rock Band.