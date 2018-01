Jogos Olímpicos de 2008 passarão ao vivo no telefone celular Os moradores de Pequim poderão acompanhar os Jogos Olímpicos de 2008 ao vivo através do telefone celular, MP4 player ou câmera digital, graças a um serviço que será ativado pela "Rádio Pequim" em 6 de setembro, informou a agência "Xinhua". O serviço de transmissão multimídia emitirá programas de vídeo e áudio de alta definição aos telefones celulares depois de a "Rádio Pequim" ter feito testes desde abril. "No início de 2007, a estação também começa a transmitir informações sobre assuntos governamentais, da vida cotidiana, da cidade ou informações meteorológicas ou de trânsito", disse Wang Liang, diretor da estação. Os usuários de telefonia celular deverão ter equipado seus aparelhos para ter acesso a esta informação multimídia, que durante os Jogos Olímpicos consistirá fundamentalmente no desenvolvimento das provas esportivas. Antes do fim do ano, a China terá cerca de 440 milhões de usuários de telefonia celular, 30% da população, dos quais atualmente muitos já recebem programas de televisão graças às redes da China Mobile ou da China Unicom.