Jogos online movimentaram US$ 1 bi em 2006, diz estudo Uma pesquisa de uma revista especializada britânica afirma que o valor de mercado para jogos online com diversos jogadores ao mesmo tempo atingiu, em 2006, pela primeira vez a marca de US$ 1 bilhão. O mercado americano de assinaturas chegou ao valor de US$ 576 milhões enquanto a Europa conseguiu um valor de mercado de US$ 299 milhões, segundo relatório da revista Screen Digest, que analisou apenas estes dois mercados. A revista fez a lista dos mundos virtuais ou jogos virtuais online com grande número de jogadores (MMOGs, na sigla em inglês) mais populares. Segundo a Screen Digest, o jogo World of Warcraft é o mais popular MMOG do mundo, com oito milhões de assinantes. Negócios Segundo o autor do relatório, Piers Harding-Rolls, estes jogos estão gerando novos modelos de negócios. "Durante os últimos anos a paisagem ocidental para jogos online com muitos participantes ficou cada vez mais fragmentada depois da introdução de novos gêneros de jogos incluindo redes sociais, criação de bichos de estimação virtuais e títulos que envolvem construção de mundos", disse. "Estes novos jogos e plataformas trouxeram muitos novos jogadores e também novos modelos de negócios que estão gerando renda, o que significa um grande aumento para o negócio de assinaturas", acrescentou. A revista afirma que os serviços por assinatura continuam crescendo nos países ocidentais, significando 87% do mercado e, em 2006, vendas de objetos ou pedaços de mundos virtuais além de propaganda dentro dos jogos também deixaram suas marcas no mercado. A Screen Digest prevê que, em 2011, nos países ocidentais, os jogos em rede vão atingir 10 milhões de assinaturas gerando US$ 1,5 bilhão, com consumidores gastando neste crescente setor do mercado de jogos online. "Isto destaca uma tendência importante identificada pela pesquisa - que existe um forte potencial para o crescimento de assinaturas na Europa do que no mercado americano, devido à menor saturação do mercado e maior crescimento da internet pela banda larga", afirma o relatório. Jogos O jogo mais popular, World of Warcraft, está disponível em sete idiomas e tem oito milhões de assinantes. O jogo ocorre no mundo de Azeroth onde os jogadores podem escolher uma série de provas além de seu personagem no jogo, ou avatar. Os jogadores fazem buscas dentro do mundo do jogo para conseguir dinheiro, objetos e experiências que melhorem suas habilidades e níveis de poder. Os primeiros jogos deste modelo poderiam ser jogados por um único jogador. Nas últimas versões, estas buscas e jornadas são feitas por vários jogadores que trabalham em equipes de cinco pessoas. Os demais jogos populares criam mundos medievais onde príncipes precisam retomar o trono. O Lineage 2, por exemplo, conta com um milhão de assinantes. O Runescape tem cerca de um milhão de assinantes e se passa no mundo de fantasia de Giellinor. Já o Final Fantasy 11 é o lançamento online de um jogo para computador que já era um grande sucesso. Tem cerca de 500 mil assinantes.