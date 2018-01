Jogos online na China chegarão a US$ 1,3 bilhão em 2007

O mercado de jogos online da China deve crescer em 35% e atingir US$ 1,3 bilhão neste ano, de acordo com o Credit Suisse, em meio a forte crescimento no número de usuários de internet, elevação na disponibilidade de jogos de qualidade e valorização da moeda do país, o yuan. O mercado de jogos online da China --o maior segmento na internet do país-- deve crescer em 11% ao ano, em média, no período 2007-2017, escreveu o analista Wallace Cheung em relatório de pesquisa datado de 27 de junho. Uma recente virada do setor em direção a um modelo de negócios que propicia jogo básico gratuito, mas requer que os jogadores paguem por acesso a recursos adicionais, também estimulou o setor, afirma o relatório. "Com a popularidade que o modelo de jogo gratuito conquistou na China em 2006, vimos mais jogadores trocando de preferência, devido ao custo de adesão muito mais baixo para um jogo novo", escreveu Cheung.