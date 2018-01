Jogos para celular apostam em Nokia e Apple em 2009

As empresas que produzem jogos para celulares dizem que registrarão poucas vendas novas com os celulares Nokia N-Gage ou com o iPhone, da Apple, mas apostam que no ano que vem o mercado será estimulado à medida que os consumidores adquirirem mais celulares sofisticados como esses. A Nokia lançou seu serviço N-Gage de jogos para celulares seis meses atrás, mas ele até agora não conseguiu muito impulso, já que os usuários precisam instalar sozinhos o serviço em seus aparelhos. O que os executivos das empresas de jogos esperavam era um avanço semelhante ao propiciado pela App store do iPhone, com a qual os usuários têm acesso fácil à compra de novos jogos ou outros tipos de software. Enquanto a Apple fala em colocar um total de 10 milhões de celulares no mercado, a posição de liderança que a Nokia tem no setor dá à empresa potencial de atingir uma audiência pelo menos 10 vezes maior. O mercado de jogos para celulares sofreu uma desaceleração inesperada no ano passado e muitos criadores de games e analistas apontam para falta de investimentos das operadoras de telecomunicações na divulgação desse produto. "Os esforços de marketing vêm sendo um dos pontos dolorosos para o setor de jogos para celulares e a introdução de novas plataformas deu aos consumidores uma maneira realmente simples de descobrir e baixar games", disse Greg Ballard, presidente-executivo da Glu Mobile, uma das maiores produtoras de jogos para celulares. O N-Gage é uma plataforma de software que permite que um jogo, sem programação especial, possa ser rodado em diversos modelos de celulares e uma das bases da nova estratégia de serviços da Nokia. "De muitas maneiras, o conceito do N-Gage reflete a percepção das pessoas de dentro do setor sobre como resolver os problemas de marketing que temos há muito tempo. Era como se um grupo de nós tivesse se reunido e dito que 'ei, é assim que deveríamos fazer'", afirmou Ballard. Em 2009, a maior parte dos novos modelos de celulares multimídia da Nokia terão incorporado o serviço N-Gage.