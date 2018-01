Jogos são campeões de busca no Google Brasil em 2008

Jogos foram os campeões de busca no site do Google no Brasil em 2008, de acordo com a pesquisa Google Zeitgeist, divulgada nesta quarta-feira. De acordo com o levantamento, que investigou os principais interesses dos usuários do site de busca em todo o mundo, o termo campeão de pesquisas este ano no Brasil foi "jogos de meninas", seguido por "naruto" (portal de jogos) e "You Tube". Ainda entre os temas mais acessados estão "jogos" e "esporte". O Google no Brasil ainda revelou que o termo com maior aumento no número de acessos em relação ao ano passado foi "orkut". Em seguida vêm "jogos" e "download". Tanto no Brasil quanto nos outros 31 países analisados, o perfil do usuário mundial aponta para preferências relacionadas a jogos, vídeos e sites de relacionamento. Em 25 países o termo "youtube" ficou entre os primeiros termos pesquisados, sendo que em 11 foi o campeão de buscas. O termo que mais cresceu em termos de busca em todo mundo em 2008 foi "Sarah Palin", com "beijing 2008" em segundo, e "facebook login" em terceiro". Já nos Estados Unidos, o termo com o maior aumento no índice de acessos foi "obama", seguido por "facebook". Segundo a pesquisa, há 48 milhões de usuários de internet no Brasil, segundo dados IBOPE/NetRatings e as principais buscas giraram em torno dos maiores temas do ano, como eleições municipais e presidenciais americanas, Olimpíadas e crise econômica. O Google Brasil divulgou seis categorias avaliadas na pesquisa Google Zeitgeist: maiores subidas (em números de acesso), mais pesquisados, buscas relacionadas com o Google, Futebol, Eleições 2008 e Celebridades. No quesito futebol, o termo mais buscado foi "são paulo futebol", seguido por "santos" e "futebol ao vivo". Na categoria eleições 2008, a palavra mais pesquisada foi "resultado", com "vereadores" em segundo e "candidatos" em terceiro. O termo "Lula" chegou em décimo lugar. A atriz Juliana Paes foi a celebridade mais buscada no Google, seguida por Juliana Knust e Malu Mader. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.