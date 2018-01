Jogos, trapaças e downloads fumegantes

Os games mandaram na Campus Party. Por mais engajada que a comunidade blogueira possa ter sido, nada se comparou à empolgação dos jogadores. À primeira vista as pessoas pareciam muito concentradas, olhando os monitores em silêncio, mas essa calmaria era apenas superficial. Terríveis batalhas eram travadas, cliques velozes escolhiam armas e comandavam exércitos. Jogos de estratégia militar, como Age of Empires III, eram o combustível de intensos combates cerebrais. Mais sonoros, os jogadores de Unreal Tournament 3 faziam questão de verbalizar provocações grosseiras (e muito divertidas) enquanto espalhavam as vísceras virtuais de seus oponentes com potentes disparos de energia. Em um estande improvisado ao lado, o distribuidor oficial fazia demonstrações desse game de tiro em primeira pessoa, que só chega às lojas brasileiras no final de fevereiro. Nas máquinas ali perto ele já corria solto. Guitar Hero 3 foi outra atração. Muita gente se acabava jogando-o com a guitarrinha USB das versões para Xbox 360. Outros menos abonados esmerilhavam os teclados, mostrando extrema habilidade ao tocar uma música da banda de metal Dragonforce no modo de dificuldade mais alto. O polêmico Counter-Strike, game proibido no Brasil, acabou rolando pouco. Não por medo de desafiar a Justiça, mas por que havia coisa melhor para jogar. "Quem vai jogar essa ‘bicheira’ velha quando tem Unreal Tournament 3 por aí?", riu o jogador KillaBunny, que não quis dar seu nome verdadeiro. Aliás, nomes de batismo eram pouco usados pelos gamers. Qualquer jogador que se preze tem um nome de guerra, ou nick (do inglês nickname). Eu mesmo arranquei várias orelhas por lá, além de apanhar como um coitado, usando o meu nick, Aurikill. Praticamente todos os games que rolavam no evento eram baixados da rede e (in)devidamente desbloqueados. Pirataria? Certamente, mas existia uma ética muito clara entre os jogadores. Ninguém vendia material; as pessoas trocavam downloads, jogos, músicas e filmes. Tudo de graça. Os jogadores baixavam arquivos sem parar. Um dos PCs até exibia um pequeno cartaz dizendo "contra burguês, baixe MP3". Um jogador que preferiu não se identificar confessou ter baixado mais de 5 terabytes (mil gigabytes) de arquivos. Ao lado de seu PC, enormes discos rígidos externos USB continham tudo o que ele havia baixado. E todo arquivo baixado era compartilhado com o resto da rede mundial, via BitTorrent. Em alguns momentos o upload de arquivos excedia o download. Esse espírito de compartilhamento era, apesar de em certos casos ilegal, uma das coisas mais interessantes do evento. As atrações oficiais, confesso, não me empolgaram muito. Um joguinho que atraiu bastante atenção foi Kick Ass Kung Fu. Simples ao extremo –parecido com aqueles joguinhos toscos em flash que inundam a web –, o game utilizava câmeras e uma tela azul de fundo para incluir a imagem do jogador no cenário virtual. Você soca o personagem que aparece na tela e ele recebe o golpe. Interessante, mas esse tipo de interação já existe no PlayStation 2 desde 2003. Mesmo assim arrisquei uns golpes e não fiz feio. Um dos campuseiros até me incentivou: "Vai na fé, E. Honda!" A atração mais legal era uma esfera de plástico na qual o jogador, usando um visor de realidade virtual, entrava e, conforme caminhava, progredia no terreno virtual do jogo. O game de tiro era ruinzinho, mas o sistema de controle era excepcional. Embarquei na esfera e gostei bastante. Mas teve gente que se esborrachou bonito dentro do globo, sem falar de um rapaz que quase devolveu o almoço lá dentro. Nojento, mas divertido. Para mim, o balanço final foi positivo. Confesso que fui sem esperar nada, mas gostei do que vi e vivi. Meu único arrependimento foi não ter levado meu PC de guerra para lá, para jogar e fazer parte da festa pra valer. No ano que vem, devidamente paramentado, pretendo me jogar de cabeça nesse paraíso geek/gamer.