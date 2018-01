Jogos violentos deixam jogadores paranóicos Mais um estudo vem se somar àqueles que relacionam distúrbios psíquicos com jogos violentos. Só que dessa vez o levantamento é da pesquisadora Sonya Brady, da Universidade da Califórnia; e de Karen Matthews, da Universidade de Pittsburgh. De acordo com um estudo conduzido junto a 100 jovens usuários de games, os títulos violentos têm maior chance de induzir desconfiança quanto às atitudes dos outros. A pesquisa faz crer que estes jogadores tendem a interpretar as atitudes dos outros como potencialmente hostis. O levantamento considerou jovens com idades entre 18 e 21 anos e usuários freqüentes de dois jogos populares. Um deles envolvia o roubo de carros e ataques de violentos (que jogo poderia ser?!) e o segundo envolvia uma corrida para entregar as tarefas escolares a tempo. No violento, o jogador era instruído pela máfia a abater um traficante de drogas com um bastão de beisebol. Na versão ´comportada´, o jogador devia fazer o papel de um pai que deveria entregar o projeto de ciências do filho dentro do prazo na escola Depois dos jogos, os participantes eram submetidos a um cenário em que um professor dizia à classe que ele suspeitava de que alguns estudantes haviam colado em uma prova. Ele ainda dizia que estava desapontado pelos que haviam colado e contente com os que haviam se saído bem. Em seguida, o professor chamava um dos estudantes para uma conversa após a aula. Os participantes do estudo deveriam se imaginar no lugar deste aluno e dizer se o professor iria ou não acusá-los de colar. Os estudantes que jogaram o game violento estavam mais propensos a pensar que seriam acusados de trapacear. Efeitos O estudo indicou ainda que jogos violentos aumentavam a pressão sanguínea dos jovens e teve efeitos mais intensos em pessoas com origem em comunidades ou lares mais violentos. Mas independente da origem, jovens que jogaram o game violento eram menos cooperativos em tarefas em grupo, comparados aos que jogaram o jogo ´comportado´. Os pesquisadores afirmam que o estudo é um indício potencial de que os videogames podem influenciar ativamente a forma como pensamos. O estudo também concluir que a exposição à violência pode desempenhar um papel importante no desenvolvimento de atitudes negativas e que, embora jovens que cresçam sob a influência de ambientes violentos sejam mais propensos a adquirir atitudes hostis, todos os jovens podem, potencialmente, ter a mesma reação. Os resultados da pesquisa foram publicados na revista médica ´Archives of Paediatrics and Adolescent Medicine´.