'Jogos Vorazes: Em Chamas' supera nova animação da Disney em bilheterias nos EUA

O resultado superou a forte estreia da nova animação da Disney, "Frozen: Uma Aventura Congelante", e elevou a arrecadação em 10 dias do filme para quase 300 milhões de dólares.

A animação da Disney, que a crítica aplaudiu intensamente, registrou venda de ingressos de 93 milhões de dólares nos cinemas dos EUA e do Canadá no período de cinco dias a partir de quarta-feira, de acordo com estimativas do estúdio compiladas pela Reuters.

A quantia superou largamente as projeções da indústria de 63 milhões de dólares, de acordo com o site Box Office Mojo.

"Jogos Vorazes: Em Chamas" foi lançado pela Lions Gate Entertainment Corp e "Frozen: Uma Aventura Congelante", pela Disney.

(Reportagem de Ronald Grover e Chris Michaud)