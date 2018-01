Joost anuncia patrocinadores para plano de TV via Web A Joost, empresa de TV via internet fundada pelos mesmos criadores do software Skype, deu um grande passo para garantir sua viabilidade comercial ao assinar com 31 anunciantes em todo o mundo, antes do lançamento de seu serviço gratuito. A empresa, que pretende se tornar uma nova espécie de rede mundial de TV via internet, foi criada no ano passado por Niklas Zennstrom e seu sócio Janus Friis, criadores da Skype, operadora de telefonia via internet agora controlada pelo eBay, e do site de troca de arquivos musicais KaZaA. A Joost, que está testando seu serviço antes do lançamento público que deve acontecer dentro de alguns meses, pretende combinar qualidade de TV e a ampla escolha e liberdade de controle pelos usuários oferecida pela mais recente geração de serviços de Web. Ela já assinou acordos amplos de parceria em programação com a Viacom, CBS e produtoras independentes. As grandes empresas convencionais de mídia e grupos de internet estão tentando criar plataformas de vídeo online para explorar o próspero mercado de publicidade online. Ao mesmo tempo, ainda não foi desenvolvido um modelo claro de negócios, e os investidores estão esperando para determinar se os anunciantes aderirão. Embora o YouTube, do Google, tenha estabelecido posição dominante no segmento de vídeos curtos e amadores, a Joost pretende deixar sua marca na programação mais longa, concorrendo contra Apple, Amazon.com e a divisão America Online da Time Warner. A Joost, sediada no Luxemburgo, tem 100 funcionários na Europa e nos Estados Unidos e diz estar trabalhando com cerca de 20 agências especializadas em campanhas e desenvolvimento de marcas a fim de desenvolver publicidade para seus clientes. O Interpublic Group, por meio de seu Emerging Media Lab, fechou parceria estratégica de um ano de duração com a Joost. A empresa anunciou que os anunciantes que haviam assinado com sua rede mundial de TV via Web incluem Coca-Cola, Hewlett-Packard, Intel e Nike . Mais detalhes diretamente no site do serviço, neste link.