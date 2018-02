Jóquei suspeito de ferir mulher é achado baleado no RJ Um jóquei, de 32 anos, foi encontrado baleado na madrugada de hoje, caído no chão de uma das cocheiras do Jockey Clube, na Gávea, na zona sul do Rio de Janeiro. De acordo com a polícia, ele teria tentado o suicídio, dando um tiro na cabeça, após tentar matar sua esposa, uma treinadora do Jockey.