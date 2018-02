Jordânia ocupa vaga da Arábia Saudita no Conselho de Segurança da ONU Os 193 membros da Assembleia-Geral da ONU escolheram nesta sexta-feira a Jordânia para substituir no Conselho de Segurança a Arábia Saudita, que rejeitou um mandato de dois anos em protesto contra o fracasso do órgão em acabar com a guerra na Síria e tomar medidas em relação a outras questões do Oriente Médio.