Jornada Mundial da Juventude contrata 2 mil seguranças A organização da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), que será realizada de 23 a 28 de julho no Rio, contratou uma empresa de segurança privada que atuará com 2 mil homens dentro do Campus Fidei (ou Campo da Fé), em Guaratiba, na zona oeste da capital fluminense. A área, de cerca de 3,5 milhões de metros quadrados, sediará a vigília, no dia 27, e a missa de encerramento, no dia 28. Os dois eventos contarão com a presença do papa Francisco e devem atrair um público estimado em 1,5 milhão de católicos.