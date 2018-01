Jornais americanos registram queda de circulação

A circulação de muitos jornais norte-americanos caiu entre abril e setembro, segundo dados divulgados nesta semana e que pela primeira vez incluem os leitores da internet, num esforço das empresas para tornarem suas publicações mais atraentes aos anunciantes. Veja também: Site do 'Wall Street Journal' chega a 1 milhão de assinantes Jornal 'El País' decide abrir conteúdo impresso na web Murdoch: guerra ao 'NYT' Grandes jornais se concentram na qualidade da circulação A circulação paga diária dos jornais caiu em média 2,6% nos dias úteis e 3,5% aos domingos, em comparação com o ano anterior, segundo o Escritório de Auditoria de Circulação. Nas 25 principais praças, a circulação média paga caiu 2,4% nos dias de semana e 4,6% aos domingos. O declínio se deve à fuga dos leitores para a internet, mas também aos esforços dos editores para eliminarem das estatísticas as assinaturas gratuitas ou com descontos, segundo uma porta-voz da Associação de Jornais da América. Alguns jornais, especialmente na Califórnia e na Flórida, se ressentem do enfraquecimento do mercado imobiliário, enquanto os de Michigan vêem o reflexo das demissões no setor automobilístico. A circulação do Wall Street Journal (incluídas as assinaturas pagas no site) caiu 1,5%, enquanto o New York Times teve queda de 4,5%. Os anunciantes tradicionalmente consideram a circulação impressa como um fator determinante para a distribuição dos anúncios, mas as empresas jornalísticas esperam que os números da web mostrem de forma mais fiel o verdadeiro alcance dos jornais. "Geralmente concordamos que não podemos realmente avaliar o impacto dos jornais em toda a variedade de plataformas de mídia que eles realmente representam", disse Dave Walker, executivo-chefe da empresa Newspaper Services of America, que compra e revende espaço publicitário em jornais.