Jornais dos EUA se rendem aos gigantes da internet Atônitos diante do avanço de gigantes da internet, como Google e Yahoo!, e vendo a queda constante de sua circulação, um número crescente de jornais americanos está optando por se unir ao "inimigo" em vez de continuar lutando contra ele. O acordo assinado há poucos dias entre o Yahoo! e quase 180 jornais dos Estados Unidos é a prova mais recente, mas não a única, da aproximação entre a imprensa e a Web. O convênio permitirá na sua primeira fase que os anúncios de empregos dos diários apareçam também nas seções de oferta de trabalho do Yahoo!, a "HotJobs". Mas o objetivo a longo prazo é a distribuição de conteúdo por meio do portal. Na mesma linha, este mês o Google fechou um convênio com os jornais de propriedade do New York Times, o Washington Post e os grupos editoriais McClatchy, Gannett e Tribune. Os jornais terão acesso às centenas de milhares de anunciantes que fazem negócios com o Google. Muitos deles são companhias virtuais que nunca anunciaram em meios tradicionais. O contrato prevê um período de experiência de três meses, no qual o Google não receberá comissão por conectar seus anunciantes com órgãos como Times, Post e The Boston Globe. Se o teste funciona, é provável que o gigante virtual passe a ser remunerado pelo serviço, segundo os analistas do setor. Além desses acordos, outros sinais mostram uma guinada virtual. Um dos casos mais comentados é a saída do Washington Post do veterano editor da seção de política nacional, John Harris. Ele vai dirigir um novo projeto de informação política. Harris e Jim VandeHei, outro nome de destaque do Post que também anunciou sua demissão, vão liderar uma plataforma multimídia na internet do grupo Allbritton Communications. A previsão é de lançar em janeiro um novo jornal, cobrindo especialmente as atividades do Congresso americano. Numa mostra da importância que dará à internet, o Allbritton adiantou que todo o conteúdo do novo jornal estará disponível no seu site. Além do texto, os internautas terão acesso a vídeos da rede de televisão CBS e das sete emissoras do grupo. Harris e VandeHei saíram do Post num momento em que o jornal atravessa uma crise. Len Downie, editor executivo, disse num memorando enviado este mês à redação que a empresa enfrenta desafios "assustadores" e destacou que a versão digital é uma de suas prioridades. Futuro na rede O sucesso de personagens como Brian Stelter, um blogueiro de 21 anos que se tornou uma referência obrigatória da indústria televisiva americana, apenas reforça a impressão de que o futuro está na Rede. Stelter fez executivos como Jeffrey W. Schneider, vice-presidente do canal de notícias da rede ABC, reconhecerem que "todo mundo presta atenção no seu blog". "O menino", como é chamado pelo The New York Times, faz parte da nova geração de astros da internet. Entre eles também se destaca Matt Drudge, o homem por trás do "Drudge Report", o influente site de notícias que, segundo a rede de televisão ABC, "pauta a cobertura política nacional". Markos Moulitsas Zuniga, um ex-militar e o "blogueiro" político progressista mais influente dos EUA, é mais um exemplo do poder de internet. Outro astro é Glenn Reynolds, criador do Instapundit e um blogueiro próximo ao setor conservador. A ascensão de Drudge, que a revista Time listou este ano entre as 100 pessoas mais influentes do mundo, além de nomes como Stelter e Zuniga, demonstra que para conseguir grandes audiências e ter influência já não é obrigatório ser rico ou famoso, nem desempenhar um papel importante no governo, na política ou nos negócios.