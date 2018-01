Jornais em papel vão sobreviver à era digital, diz pesquisa

Quase metade dos leitores de jornais digitais no Uruguai não está disposta a renunciar à compra da versão impressa para se informar somente pelas versões online dos mesmo periódicos, segundo informa uma pesquisa publicada nesta sexta-feira, 6, no jornal El País de Montevidéu. Em um país onde a quantidade de leitores de imprensa em geral alcança 47,2% das pessoas acima de 11 anos, apenas 10,1% de todo o público leitor consulta as publicações pela Internet. Isso significa um acesso de aproximadamente 110 mil pessoas semanalmente aos sites dos principais periódicos. A pesquisa, conduzida pelo Observatório de Mídia e Audiência do Centro Latino-Americano de Economia Humana (Claeh), mostra que, entre os leitores que acessam as versões digitais dos jornais, apenas 5,3% o faz de forma exclusiva, ou seja, sem adquirir nenhum jornal impresso. Os 4,8% restante destes leitores, o que corresponde a cerca de 58 mil indivíduos, são pessoas que usam Internet, mas também compram e lêem publicações em papel. Segundo a avaliação, as pessoas que têm acesso tanto á versão online quanto à versão impressa dos jornais são as que mostraram menos disposição para abandonar o hábito tradicional. O relatório do estudo afirma que todos se sentem "ávidos para repetir a experiência de leitura de seus pais". A pesquisa revelou ainda que o mercado consumidor de jornais está composto, em sua maioria, por pessoas com menos de 30 anos. Entre a faixa socioeconômica média-baixa, os leitores se conectam na internet em cafés, enquanto os de nível alto usam em casa.