Jornais estrangeiros elogiam atuação da Seleção e destacam Paulinho e Neymar

Após a vitória do Brasil sobre o Uruguai por 4 a 1, os jornais estrangeiros fizeram muitos elogios ao time brasileiro. O foco foi variado: enquanto os argentinos elogiaram a atuação coletiva, ingleses e espanhóis deram mais destaque a Neymar e Paulinho.

O Diário Olé, da Argentina, trouxe a manchete "A sétima maravilha", fazendo referência à sétima vitória seguida de Tite no comando da seleção. O jornal disse ainda que o Brasil é, sem dúvida nenhuma, a melhor seleção sul-americana no momento, e que o time tem grande concentração, senso coletivo e demonstrou poder de reação. O também argentino La Nación publicou que o Brasil "fez um carnaval" no estádio Centenário e que o time lembrou os melhores momentos do futebol brasileiro.

O espanhol Sport elogiou o trabalho de Tite e disse que Neymar é o futebolista em melhor forma no mundo atualmente (com a licença devida a Messi). Ainda na Espanha, o AS disse que "foi um show de Paulinho e Neymar" e comentou o erro de Marcelo que originou o gol do Uruguai, estranhando um erro incomum para um jogador do nível do lateral.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Já o inglês Daily Mail deu grande destaque a Paulinho, lembrando que o meia foi um fiasco no Tottenham e poderia ter "saído do radar" ao ir para a China, mas ressaltando que a grande atuação frente ao Uruguai o mantém sob evidência.