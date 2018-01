Jornal afirma que PlayStation 3 já está em produção De acordo com informações do jornal Commercial Times de Taiwan, a Sony já está recebendo as primeiras unidades do novo console da empresa, o PlayStation 3, fabricadas pela Asustek. Segundo as informações publicadas no periódico, ainda é um pequeno volume de unidades, o que deve aumentar significativamente em número até o lançamento do videogame, previsto para novembro. Dados de mercado indicam que a empresa irá montar cerca de 200 mil unidades mensais no início, devendo chegar a 2 milhões de unidades do console até o final do ano, quando deverão atender às vendas de natal nos principais mercados consumidores.