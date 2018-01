Jornal 'El País' decide abrir conteúdo impresso na web

O jornal espanhol El País divulgou nesta terça-feira, 23, que vai disponibilizar gratuitamente todo o conteúdo na internet, a partir de 15 de novembro. Leitores poderão consultar tanto artigos publicados na edição impressa do diário quanto o arquivo histórico da hemeroteca. A edição online já é gratuita. Veja também: Estudo aponta descompasso entre jornalistas e leitores A notícia sobre a abertura de conteúdo trata o gesto como "uma mudança no modelo de negócio" da empresa jornalística, para "impulsionar os anúncios publicitários derivados de maior audiência na web". Na prática, o El País pretende lucrar não mais com a venda de conteúdo, mas com a audiência. A nova lógica é tendência na internet. Em setembro, o tradicional jornal norte-americano New York Times também decidiu abrir seu conteúdo, e motivou o Wall Street Journal a fazer o mesmo. O britânico Financial Times foi outro que abriu seus arquivos na internet no último mês. Grandes jornais têm se preocupado mais com qualidade de circulação do que quantidade de assinantes. O El País continuará a cobrar, porém, pelo acesso às páginas do jornal em formato PDF e anunciou o lançamento da El País TV, com três canais de notícias, esportes e entretenimento.