Jornal foi o mais premiado no Esso

O ano de 2011 marcou o reconhecimento de vários trabalhos jornalísticos do Estado. Reportagens, fotografias, infográficos, ilustrações e cadernos especiais publicados pelo jornal levaram os principais prêmios do ano.

No Brasil, o Estadão foi o veículo de comunicação que mais venceu na 56.ª edição do Prêmio Esso, a mais tradicional celebração de jornalismo do País. Três trabalhos foram destacados.

Um deles é a série de reportagens As fraudes no banco de Silvio Santos, a respeito da suspeita de fraudes contábeis no Banco Panamericano, publicada no caderno Economia & Negócios e assinada pelos repórteres David Friedlander, Fausto Macedo, Leandro Modé e Sônia Racy. Eles receberam o Prêmio Esso de Informação Econômica.

Na categoria Criação Gráfica para jornal, o prêmio foi para Troca de olhares, de André Graciotti Pontes e Dennis Fidalgo Doimo, uma capa do Divirta-se sobre a abertura da exposição em São Paulo do artista gráfico holandês Maurits Cornelis Escher.

Socorro. Também foram premiadas, na categoria Fotografia, imagens de Epitácio Pessoa que salvaram uma vida. Um dos trabalhos mais impactantes do ano, a série Violência Abortada foi feita em agosto de 2010, em Lorena, a 190 quilômetros da capital.

O reciclador Adriano Carlos Gonçalves da Silva, então com 19 anos, tinha sido amarrado e espancado por três homens, que o acusavam de furtar uma academia de paintball e pretendiam matá-lo e jogar seu corpo no Rio Paraíba do Sul.

A equipe do Estado, completada pelo repórter José Maria Tomazela e pelo motorista Antônio Júnior, passava pelo local para fotografar o rio, para uma reportagem sobre meio ambiente.

O reciclador correu na direção do carro, pedindo ajuda. Essas ações foram registradas por Pessoa, numa sequência dramática que mostra o medo do rapaz. A Polícia Civil abriu inquérito e indiciou dois agressores.