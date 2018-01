Jornal mais antigo do mundo será publicado só na internet O jornal mais antigo do mundo deixará de ser impresso e no futuro será apenas publicado na internet, informou a publicação em seu site nesta sexta-feira. O The Post Och Inrikes Tidningar, jornal oficial da Suécia para anúncios de concordata, empresas e governo, tem sido publicado diariamente desde 1645. De acordo com a Associação Mundial de Jornais, trata-se do mais antigo. Mas nem tudo está perdido. Três cópias de papel do jornal serão feitas e arquivadas em livrarias universitárias para manter a tradição.