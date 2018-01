Jornal uruguaio apresenta edição para cegos na internet O jornal uruguaio "El País" apresentou uma edição destinada a cegos com uma tecnologia inovadora. A edição digital, feita em parceria com a União Nacional de Cegos do Uruguai (Uncu), permite às pessoas com deficiência visual escutarem todas as notícias a partir do computador. "Pelo que se conhece, trata-se do primeiro jornal do mundo concebido para pessoas cegas, embora não seja o primeiro a registrar notícias em áudio", disse o responsável pela edição, Guillermo Pérez Rossel, acrescentando que o jornal ´El Mundo´, da Espanha, precedeu o "El País" no formato de áudio para a audição direta. "Fazer um jornal que possa ser escutado através da internet e que seja fácil de entender para qualquer pessoa não é algo simples. As pausas entre as palavras, por exemplo, têm que ser muito espaçadas", disse Caros Martínez, presidente da Uncu. O programa também permite que as notícias em áudio sejam baixadas em formato mp3.