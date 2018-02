Jornalista Fred Suter morre aos 64 anos Morreu hoje no Rio o jornalista Fred Suter, aos 64 anos. Suter foi colunista social ao lado de Zózimo, já falecido, no Jornal do Brasil, além de assinar uma coluna no jornal O Dia. Ele estava internado no Hospital Estadual Albert Schweitzer, em Realengo, zona oeste. Suter sofria do Mal de Alzheimer e morreu por complicações da Síndrome Consumptiva, que provoca um emagrecimento involuntário. Ele foi enterrado hoje mesmo no jazigo da família, no Cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul. Suter não teve filhos.