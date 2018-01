Jornalistas são presos com bomba falsa no metrô de Londres

Dois jornalistas britânicos foram presos depois de tentar colocar uma falsa bomba em uma estação do metrô de Londres, anunciou nesta terça-feira a polícia da cidade. Os repórteres do jornal The Daily Mirror foram presos no terminal de Stonebridge Park, no noroeste de Londres, depois de acusados por funcionários locais de agir de forma suspeita. A polícia confirmou que os dois foram presos por suspeita de invasão ilegal. O porta-voz do jornal disse que o episódio foi uma tentativa de repetir o que o Daily Mirror havia feito em 2006, quando jornalistas conseguiram plantar uma bomba falsa em um trem nuclear. "No ano passado, jornalistas do Mirror tentaram e conseguiram plantar uma bomba falsa em um trem nuclear, o que revelou graves falhas de segurança", disse o porta-voz. "Sentimos, portanto, que seria um exercício de jornalismo legítimo e justificado repetir a ação no interesse da segurança pública", acrescentou. "Estamos contentes de ver que os procedimentos de segurança foram agora melhorados." Depois do anúncio da prisão dos jornalistas, as autoridades ainda deram seqüência às buscas no terminal, de acordo com um porta-voz da polícia britânica. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.