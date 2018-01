Jovem altera linha de trens com controle remoto na Polônia

Um adolescente de 14 anos desenvolveu um dispositivo de controle remoto que alterou a rota de trens no sistema ferroviário da cidade de Lodz, na Polônia, provocando o descarrilamentos de quatro composições e deixando 12 feridos. Segundo o site The Register, o garoto usou o controle de uma televisão para mudar a posição dos trilhos. O primeiro incidente foi registrado na última quinta-feira, 10, quando o condutor de um dos trens percebeu que a rota teria sido alterada, já que a composição virou para a esquerda, oposto do previsto. Como resultado, o último vagão descarrilou e atingiu outro trem. Segundo a polícia local, o adolescente invadiu depósitos de trens para coletar informações e fazer uma "brincadeira". O menino teria ainda confessado que alterou as rotas da cidade três vezes. O jovem, que aguarda julgamento em um tribunal juvenil, é considerado pelos professores como um admirador de sistemas eletrônicos e um estudante exemplar.