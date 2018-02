Jovem atingido por bomba durante protesto perde a visão O estudante Vitor Araújo, de 19 anos, perdeu a visão após ter o olho direito atingido por uma bomba de efeito moral durante os protestos do sábado, 07, no centro de São Paulo. O Hospital das Clínicas, onde o estudante está internado, confirmou nesta terça-feira, 10, que Araújo perdeu totalmente a visão do olho direito.